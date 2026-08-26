Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 26 Agustus 2026: Jaga Kondisi Pernapasan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 26 Agustus 2026, membutuhkan perhatian khusus, terutama jika sebelumnya pernah mengalami masalah yang berkaitan dengan pernapasan.
Kondisi tubuh sebaiknya tidak diabaikan ketika mulai muncul keluhan atau rasa tidak nyaman.
AstroTalk mengingatkan Libra untuk lebih berhati-hati apabila memiliki riwayat gangguan pernapasan dan tidak mengabaikan kondisi tubuh ketika mulai muncul keluhan.
Libra sebaiknya memperhatikan lingkungan sekitar, terutama jika terdapat debu, asap, atau kondisi lain yang biasanya membuat pernapasan terasa kurang nyaman.
Jika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda tidak biasa, jangan memaksakan diri untuk tetap menjalankan aktivitas dengan intensitas yang sama.
Kondisi pekerjaan yang melelahkan juga dapat membuat tubuh semakin membutuhkan waktu pemulihan. Karena itu, istirahat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan Libra besok.
Pastikan waktu tidur cukup dan jangan terlalu sering mengorbankan jam istirahat demi menyelesaikan pekerjaan.
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Jawa Pos
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