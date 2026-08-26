Ramalan Keuangan Zodiak Libra Rabu, 26 Agustus 2026: Tunda Investasi Besar

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Libra pada Rabu, 26 Agustus 2026, membutuhkan sikap lebih berhati-hati, terutama ketika berkaitan dengan keputusan investasi.
Peluang finansial tetap dapat dipertimbangkan, tetapi Libra sebaiknya tidak terburu-buru mengeluarkan dana dalam jumlah besar.
AstroTalk menyarankan Libra menunda investasi pada properti atau pasar saham untuk sementara waktu sehingga keputusan finansial besar sebaiknya tidak dibuat secara terburu-buru.
Penundaan bukan berarti Libra harus berhenti memikirkan masa depan finansial. Sebaliknya, waktu ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan riset lebih mendalam sebelum menentukan pilihan.
Jika ada properti yang sedang dipertimbangkan, periksa harga, lokasi, legalitas, potensi pengembangan, serta kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan.
Begitu pula dengan saham, jangan hanya melihat potensi keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko penurunan nilai. Libra sebaiknya tidak mengambil keputusan karena terbawa suasana atau ajakan seseorang.
Setiap investasi membutuhkan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi finansial masing-masing.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti