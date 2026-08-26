Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 26 Agustus 2026: Saatnya Kembali Berolahraga

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 26 Agustus 2026, berada dalam kondisi yang cukup baik.
Meski demikian, Virgo tetap perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama aktivitas fisik yang mungkin sempat terabaikan karena kesibukan.
AstroTalk menyebut kesehatan Virgo secara umum baik, tetapi menyarankan agar Virgo kembali menjalankan rutinitas olahraga yang mungkin sempat terhenti.
Jika belakangan ini pekerjaan membuat Virgo terlalu sibuk sehingga olahraga tidak lagi menjadi prioritas, besok dapat menjadi momentum untuk kembali bergerak.
Tidak perlu langsung melakukan olahraga dengan intensitas tinggi apabila tubuh belum terbiasa. Mulailah secara bertahap agar tubuh dapat menyesuaikan diri tanpa merasa terlalu terbebani.
Berjalan kaki, bersepeda santai, melakukan peregangan, atau latihan ringan dapat menjadi pilihan untuk membangun kembali kebiasaan. Konsistensi jauh lebih penting daripada memaksakan aktivitas berat hanya dalam satu hari.
Virgo juga perlu memperhatikan waktu istirahat. Kesibukan pekerjaan dan berbagai urusan pribadi dapat membuat waktu tidur berkurang apabila tidak dikelola dengan baik.
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Jawa Pos
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