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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.37 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Rabu, 26 Agustus 2026: Pekerjaan Menguras Energi dan Kesabaran

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Karier Libra pada Rabu, 26 Agustus 2026, berpotensi menguras cukup banyak energi.

Kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh Libra yang bekerja di bidang pelayanan pelanggan karena harus berinteraksi dengan banyak orang dan menghadapi berbagai karakter sepanjang hari.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Rabu, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut pekerjaan customer service dapat membuat Libra merasa terkuras sehingga kemampuan mengatur energi menjadi hal penting.

Libra mungkin harus menghadapi pelanggan yang memiliki permintaan berbeda-beda, pertanyaan berulang, atau situasi yang membutuhkan kesabaran ekstra.

Jangan membawa emosi dari satu interaksi ke interaksi berikutnya.

Jika menghadapi seseorang yang sulit diajak berkomunikasi, berikan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya.

Libra juga perlu mengingat bahwa tidak semua masalah yang muncul dalam pekerjaan merupakan tanggung jawab pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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