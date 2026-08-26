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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Rabu, 26 Agustus 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Rabu, 26 Agustus 2026, mengajak pemilik zodiak ini untuk lebih berani berbicara mengenai perasaan yang selama ini mungkin disimpan sendiri.

Rasa ragu untuk terbuka dapat membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya dirasakan Aries.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Rabu, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, persoalan kepercayaan menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian.

Ketika rasa percaya mulai terganggu, jangan langsung mengambil kesimpulan berdasarkan dugaan atau satu kejadian yang belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi.

Percakapan terbuka dapat membantu Aries dan pasangan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Pilih waktu ketika suasana hati sedang tenang agar pembicaraan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Aries juga perlu menghindari kebiasaan menyimpan kekecewaan lalu mengungkapkannya sekaligus ketika emosi sudah menumpuk.

Editor: Novia Tri Astuti
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