Rezeki Makin Lancar, Ini 7 Weton yang Disebut Paling Beruntung Tahun Ini

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan karakter, perjalanan hidup, serta peluang rezeki seseorang.

Berdasarkan kepercayaan primbon Jawa, perpaduan antara hari dan pasaran tertentu dipercaya mempunyai karakter energi masing-masing. Ada weton yang dianggap memiliki daya juang kuat, ada pula yang diyakini lebih mudah menemukan peluang ketika memasuki masa tertentu.

Tahun ini, sejumlah weton disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan. Rezeki dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki hoki kuat dan berpeluang mengalami peningkatan rezeki.

1. Jumat Wage Jumat Wage memiliki jumlah neptu 10. Dalam perhitungan tradisional Jawa, kombinasi ini kerap dikaitkan dengan karakter tenang, sabar, dan mampu menjaga keseimbangan ketika menghadapi berbagai persoalan.

Pemilik weton ini biasanya tidak terlalu suka mencari perhatian. Mereka lebih nyaman bekerja dalam diam dan menunjukkan kemampuan melalui hasil nyata.

Menurut ramalan yang beredar, peluang finansial Jumat Wage tahun ini cukup terbuka. Relasi yang semakin baik dengan orang lain juga diyakini dapat mendatangkan kesempatan baru.

Dalam kepercayaan tersebut, arah selatan dan timur disebut sebagai arah yang membawa energi positif bagi perjalanan mereka.

2. Senin Pon Senin Pon mempunyai neptu 11 dan dikenal sebagai pribadi dengan mental yang cukup kuat. Mereka mampu mempertahankan pendirian sekaligus berusaha mengendalikan emosi ketika menghadapi tekanan.