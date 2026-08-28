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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.37 WIB

Jalan Menuju Kekayaan Terbuka Lebar, Ini 7 Weton yang Disebut Paling Beruntung

Weton emas ini hidupnya dijamin makmur dan punya takdir kaya raya. (Freepik/drobotdean) - Image

Weton emas ini hidupnya dijamin makmur dan punya takdir kaya raya. (Freepik/drobotdean)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dianggap memiliki jalan rezeki luas. Beberapa di antaranya bahkan disebut sebagai weton emas, yakni mereka yang dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk menikmati kehidupan berkecukupan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tujuh weton yang dalam perhitungan Primbon Jawa disebut memiliki karakter dan naungan yang mendukung kemakmuran.

Berikut daftarnya:

1. Rabu Pon

Pemilik weton Rabu Pon dipercaya mempunyai kemampuan membaca peluang, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan maupun usaha.

Dalam perhitungan tradisional, weton ini berada di bawah naungan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan. Keduanya dipercaya membawa makna positif yang berkaitan dengan kewibawaan dan keberuntungan.

Salah satu kelebihan Rabu Pon adalah kecakapannya dalam melihat momentum. Mereka dianggap mampu memanfaatkan kesempatan yang datang sehingga peluang mendapatkan penghasilan dapat terbuka dari berbagai arah.

Karakter tersebut membuat Rabu Pon kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki potensi kehidupan finansial cukup baik.

2. Selasa Pahing

Selasa Pahing juga masuk dalam daftar weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki luas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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