Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

Ilustrasi seseorang yang mendulang harta dadakan
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Dalam kepercayaan tradisional, perpaduan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga arah rezeki seseorang.
Sebagian masyarakat percaya ada weton tertentu yang memiliki karakter kuat untuk menghadapi berbagai tantangan. Ketekunan, kesabaran, keberanian, serta kemampuan bangkit setelah mengalami kegagalan dipercaya menjadi modal penting dalam membuka peluang kehidupan yang lebih baik.
Primbon Jawa sendiri menempatkan rezeki bukan semata-mata sebagai keberuntungan yang datang begitu saja. Usaha, sikap pantang menyerah, dan kecermatan dalam membaca kesempatan juga dianggap memiliki peran penting.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut-sebut memiliki karakter gigih dan berpeluang meraih kesuksesan serta rezeki berlimpah menurut kepercayaan primbon Jawa.
Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan lembut, mudah beradaptasi, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Lingkungan pertemanan yang luas dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya peluang bagi mereka.
Ketika menghadapi persoalan, mereka juga cenderung tidak mudah menyerah. Sikap tulus dan kemampuan menjaga hubungan baik membuat Jumat Legi dipercaya kerap memperoleh kesempatan yang tidak disangka-sangka.
Dalam ramalan primbon, peluang tersebut dapat berupa tawaran pekerjaan, perkembangan usaha, hingga keuntungan yang muncul dari jaringan sosial yang selama ini dibangun.
Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi. Kegagalan tidak selalu membuat mereka berhenti, justru dapat menjadi alasan untuk mencoba kembali dengan strategi yang lebih baik.
Kegigihan tersebut dipercaya akan menghasilkan pencapaian besar setelah melalui berbagai proses. Rezeki yang diperoleh bahkan digambarkan dapat datang dalam jumlah besar setelah usaha dilakukan secara konsisten.
Karena itu, Rabu Pahing disebut sebagai salah satu weton yang memiliki peluang meraih kemapanan berkat ketekunan.
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Jawa Pos
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