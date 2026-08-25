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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 25 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Stres

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga hidrasi sekaligus mengelola stres.

Tubuh membutuhkan asupan cairan yang cukup untuk menunjang aktivitas, sementara kondisi pikiran juga perlu dijaga agar tekanan sehari-hari tidak ikut memengaruhi kebugaran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut Pisces perlu memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan, terutama ketika aktivitas sedang padat atau ketika mulai merasakan ketegangan.

Kebiasaan sederhana seperti membawa air minum dan mengingat waktu minum dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk mulai memenuhi kebutuhan cairan.

Selain itu, Pisces perlu memperhatikan kondisi pikiran. Tekanan pekerjaan atau berbagai persoalan pribadi dapat membuat tubuh ikut terasa tegang. Karena itu, mengelola stres menjadi bagian penting dari menjaga kesehatan.

Pisces dapat memberikan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih santai. Berjalan kaki, mendengarkan musik, membaca, melakukan peregangan, atau sekadar menghabiskan waktu bersama orang yang dipercaya dapat menjadi pilihan.

Kehadiran keluarga atau orang terdekat juga disebut dapat memberikan kenyamanan bagi Pisces. Jangan ragu mencari dukungan sosial ketika pikiran terasa terlalu penuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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