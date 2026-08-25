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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.50 WIB

Ramalan Kesehatan Capricorn Selasa, 25 Agustus 2026: Jaga Tubuh dan Kelola Kecemasan

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026, secara umum terlihat cukup stabil.

Meski demikian, kondisi fisik dan emosional tetap perlu diperhatikan agar Capricorn dapat menjalani berbagai aktivitas dengan lebih nyaman.

Pemeriksaan kesehatan juga sebaiknya tidak diabaikan apabila tubuh memberikan tanda yang membutuhkan perhatian.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

AstroTalk mengingatkan Capricorn untuk tetap mendengarkan sinyal tubuh dan mempertimbangkan pemeriksaan terkait darah serta hormon apabila memang diperlukan. Kondisi tubuh yang terasa baik bukan berarti pemeriksaan kesehatan harus selalu diabaikan.

Pemeriksaan rutin dapat membantu mengetahui kondisi tubuh secara lebih menyeluruh, terutama jika sebelumnya sudah mendapatkan anjuran dari tenaga kesehatan. Capricorn juga perlu memperhatikan perubahan yang terasa tidak biasa dan tidak menundanya apabila keluhan terus muncul.

Selain kondisi fisik, Capricorn perlu memperhatikan kesehatan emosional. Mood yang tercatat Anxious menunjukkan adanya kemungkinan pikiran lebih mudah dipenuhi kecemasan atau kekhawatiran.

Jika tekanan sedang meningkat, Capricorn dapat mencoba memberikan waktu untuk menenangkan diri. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu waktu. Menentukan prioritas dapat membantu mengurangi beban pikiran.

Editor: Novia Tri Astuti
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