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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.40 WIB

Ramalan Kesehatan Scorpio Selasa, 25 Agustus 2026: Jaga Pencernaan dengan Pola Makan Sehat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Selasa, 25 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian khusus pada kondisi pencernaan.

Perut mungkin terasa lebih sensitif sehingga Scorpio sebaiknya lebih selektif dalam menentukan makanan yang dikonsumsi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Jangan mengabaikan sinyal tubuh hanya karena aktivitas sedang padat. Jika perut mulai terasa tidak nyaman, pilih makanan yang lebih ringan dan hindari makanan atau minuman yang berpotensi memperburuk kondisi.

Scorpio juga dapat memperhatikan pola makan secara keseluruhan. Jadwal makan yang terlalu tidak teratur terkadang membuat tubuh lebih mudah merasa tidak nyaman. Usahakan makan pada waktu yang relatif konsisten agar tubuh mendapatkan pola yang lebih teratur.

Asupan cairan juga tetap penting. Pastikan tubuh mendapatkan cukup air sepanjang hari, terutama jika aktivitas Scorpio cukup banyak. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap nyaman.

Mood Scorpio besok diprediksi Calm. Kondisi emosional yang lebih tenang dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kebiasaan yang sebelumnya sering diabaikan.

Jika pekerjaan sedang menimbulkan tekanan, manfaatkan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih rileks. Berjalan santai, membaca, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu bersama orang yang dipercaya dapat menjadi pilihan sederhana.

Scorpio juga perlu menjaga waktu tidur. Jangan mengorbankan waktu istirahat hanya karena ingin menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus. Tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.

Jika sudah lama tidak memperhatikan pola makan, Selasa ini dapat menjadi momentum untuk memulai perubahan kecil. Tidak perlu melakukan perubahan ekstrem. Cukup mulai dari pilihan makanan yang lebih seimbang dan perhatikan bagaimana tubuh meresponsnya.

Scorpio juga sebaiknya tidak memaksakan diri ketika tubuh mulai terasa lelah. Memberikan jeda di tengah aktivitas dapat membantu menjaga energi sekaligus membuat pikiran tetap lebih tenang.

Apabila keluhan perut terus berulang, semakin berat, atau disertai gejala yang mengkhawatirkan, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ramalan zodiak tidak dapat menggantikan pemeriksaan medis.

Untuk perjalanan, Peru disebut sebagai salah satu destinasi yang dapat memberikan pengalaman berkesan bagi Scorpio.

Secara keseluruhan, kesehatan Scorpio pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap pencernaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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