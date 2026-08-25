Ramalan Kesehatan Zodiak Libra pada Selasa, 25 Agustus 2026: Jaga Kaki dan Kualitas Tidur

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan perhatian pada kondisi kaki sekaligus kualitas tidur.

Aktivitas yang padat dapat membuat tubuh lebih cepat lelah, sehingga Libra perlu memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

AstroTalk menyarankan Libra memperhatikan kesehatan kaki dan menciptakan suasana kamar tidur yang lebih tenang serta nyaman agar waktu istirahat menjadi lebih berkualitas.

Libra yang banyak menghabiskan waktu berdiri atau berjalan sebaiknya memberikan kesempatan bagi kaki untuk beristirahat. Peregangan ringan dapat menjadi bagian dari rutinitas sederhana setelah menjalani aktivitas seharian.

Sebaliknya, jika pekerjaan membuat Libra terlalu lama duduk, sesekali berdiri dan bergerak dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman. Jangan biarkan tubuh berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam tanpa jeda.

Kualitas tidur juga perlu menjadi perhatian. Libra mungkin merasa sulit benar-benar beristirahat apabila kamar terlalu berisik, terang, atau dipenuhi aktivitas yang membuat pikiran tetap aktif.