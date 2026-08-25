Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo pada Selasa, 25 Agustus 2026: Saatnya Kembali Aktif Berolahraga

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 25 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik.
Meski demikian, Virgo tetap perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama jika rutinitas olahraga sempat terhenti.
Mengembalikan aktivitas fisik secara perlahan dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus membuat tubuh terasa lebih segar.
AstroTalk menyarankan Virgo untuk kembali menjalankan rutinitas olahraga yang mungkin sempat terhenti. Virgo tidak harus langsung melakukan latihan berat, terutama jika sudah cukup lama tidak berolahraga.
Mulailah dengan aktivitas ringan yang dapat dilakukan secara konsisten. Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau latihan ringan di rumah dapat menjadi pilihan. Tujuannya bukan mengejar hasil secara instan, melainkan membangun kembali kebiasaan tubuh agar tetap aktif.
Mood Virgo besok tercatat Sleepy, sehingga rasa mengantuk atau energi yang lebih rendah mungkin membuat Virgo kurang bersemangat menjalani aktivitas. Kondisi tersebut menjadi alasan tambahan untuk memperhatikan kualitas tidur.
Jangan mengorbankan waktu tidur hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya masih dapat dilanjutkan keesokan hari. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar dapat bekerja secara optimal.
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Jawa Pos
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