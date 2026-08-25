Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 25 Agustus 2026: Tidur Cukup dan Jaga Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan perhatian pada kualitas tidur.
AstroTalk mengingatkan Gemini untuk memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup, terutama karena kurang tidur dapat berkaitan dengan munculnya sakit kepala atau migrain.
Kesibukan yang padat sebaiknya tidak membuat Gemini terus mengorbankan waktu pemulihan.
Gemini yang memiliki banyak aktivitas mungkin terbiasa tidur lebih larut demi menyelesaikan pekerjaan. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh tidak memperoleh waktu pemulihan yang memadai.
Jika besok aktivitas cukup padat, atur waktu dengan lebih baik agar pekerjaan tidak terus terbawa hingga malam. Menyelesaikan tugas memang penting, tetapi menjaga kondisi tubuh juga tidak kalah penting.
Gemini dapat mulai memperbaiki rutinitas sebelum tidur. Kurangi aktivitas yang membuat pikiran terus bekerja dan berikan waktu bagi tubuh untuk beralih dari mode aktif menuju istirahat.
Suasana hati Gemini tercatat Confident, sehingga energi positif ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat. Jangan hanya mengandalkan semangat sesaat. Buat perubahan yang realistis agar mudah dipertahankan.
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Jawa Pos
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