Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 25 Agustus 2026: Tidur Cukup dan Jaga Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan perhatian pada kualitas tidur.

AstroTalk mengingatkan Gemini untuk memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup, terutama karena kurang tidur dapat berkaitan dengan munculnya sakit kepala atau migrain.

Kesibukan yang padat sebaiknya tidak membuat Gemini terus mengorbankan waktu pemulihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Gemini yang memiliki banyak aktivitas mungkin terbiasa tidur lebih larut demi menyelesaikan pekerjaan. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh tidak memperoleh waktu pemulihan yang memadai.

Jika besok aktivitas cukup padat, atur waktu dengan lebih baik agar pekerjaan tidak terus terbawa hingga malam. Menyelesaikan tugas memang penting, tetapi menjaga kondisi tubuh juga tidak kalah penting.

Gemini dapat mulai memperbaiki rutinitas sebelum tidur. Kurangi aktivitas yang membuat pikiran terus bekerja dan berikan waktu bagi tubuh untuk beralih dari mode aktif menuju istirahat.

Suasana hati Gemini tercatat Confident, sehingga energi positif ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat. Jangan hanya mengandalkan semangat sesaat. Buat perubahan yang realistis agar mudah dipertahankan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Nutrisi Tubuh Perlu Diperhatikan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Nutrisi Tubuh Perlu Diperhatikan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Tubuh Sehat, Saatnya Lebih Aktif - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Tubuh Sehat, Saatnya Lebih Aktif

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 26 Agustus 2026: Dengarkan Sinyal Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 26 Agustus 2026: Dengarkan Sinyal Tubuh

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.02 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore