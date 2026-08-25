Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 25 Agustus 2026: Jaga Hormon dan Pola Makan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap pemeriksaan rutin dan kebiasaan sehari-hari.
AstroTalk menyarankan Taurus tetap menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya dengan memperhatikan keseimbangan hormon.
Selain itu, Taurus juga disarankan menghindari konsumsi pasta untuk menjaga pola makan.
Pemeriksaan rutin bukan berarti Taurus sedang mengalami masalah kesehatan. Justru pemeriksaan berkala dapat membantu mengetahui kondisi tubuh dan mendeteksi perubahan sejak lebih awal.
Karena itu, menjaga kesehatan sebaiknya dilakukan sebelum muncul keluhan yang mengganggu aktivitas.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.
Taurus juga perlu memperhatikan sinyal yang diberikan tubuh. Jangan mengabaikan perubahan yang terasa tidak biasa hanya karena kesibukan sedang meningkat.
Pola makan menjadi bagian lain yang perlu diperhatikan. Jika selama ini Taurus sering memilih makanan praktis, cobalah memberikan variasi yang lebih seimbang. Perbanyak makanan bernutrisi dan pastikan asupan cairan tetap mencukupi.
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Jawa Pos
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