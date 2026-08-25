Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 25 Agustus 2026: Atur Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Selasa, 25 Agustus 2026, berkaitan erat dengan pola makan dan kemampuan tubuh memulihkan energi.
AstroTalk menyarankan Aries menambah konsumsi ikan sebagai bagian dari pilihan makanan yang lebih baik.
Di sisi lain, kondisi emosional Aries yang tercatat Tired menjadi pengingat agar waktu istirahat tidak terus dikorbankan.
Aries mungkin merasa cukup lelah setelah menjalani aktivitas yang padat. Ketika tubuh mulai memberikan sinyal tersebut, jangan langsung mengabaikannya. Istirahat yang cukup dapat membantu menjaga stamina agar aktivitas berikutnya tetap berjalan dengan baik.
Pola makan juga dapat diperbaiki secara bertahap. Menambahkan ikan ke dalam menu merupakan salah satu pilihan yang disarankan dalam ramalan tersebut. Namun, Aries tetap perlu menjaga pola makan secara keseluruhan agar lebih seimbang.
Jangan hanya mengandalkan satu jenis makanan. Pastikan kebutuhan nutrisi lainnya tetap terpenuhi melalui variasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Jika pekerjaan membuat Aries terlalu lama duduk, sempatkan bergerak di sela aktivitas. Jalan kaki singkat atau peregangan sederhana dapat membantu tubuh terasa lebih segar.
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Jawa Pos
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