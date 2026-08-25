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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.50 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok 26 Agustus 2026: Target Tertunda, Keuangan Perlu Diatur

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius 26 Agustus 2026 mengingatkan Anda untuk lebih sabar dalam menghadapi berbagai situasi.

Beberapa target yang ingin dicapai mungkin mengalami keterlambatan sehingga hasilnya tidak langsung terlihat. Jangan terburu-buru mengambil keputusan dan susun kembali rencana dengan lebih matang.

Peruntungan Sagitarius hari ini membutuhkan ketenangan dalam menghadapi pekerjaan, hubungan, keuangan dan kesehatan.

Kesalahpahaman dengan rekan kerja mungkin terjadi, sementara pengeluaran berpotensi meningkat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, aktivitas spiritual seperti beribadah, meditasi, atau melantunkan mantra dapat membantu menenangkan pikiran.

Inilah ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada hari Rabu, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Sagitarius mungkin merasa kesulitan menangani pekerjaan. Beban tugas atau situasi di tempat kerja dapat membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya.

Kesalahpahaman dengan rekan kerja juga berpotensi terjadi. Karena itu, pastikan komunikasi dilakukan dengan jelas dan hindari mengambil kesimpulan terlalu cepat. Bersikap sabar dapat membantu mencegah konflik yang tidak perlu.

2. Cinta

Editor: Hanny Suwindari
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