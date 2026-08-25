Ramalan Zodiak Capricorn Besok 26 Agustus 2026: Waspada Kesalahan, Keuangan Perlu Dijaga

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn 26 Agustus 2026 mengingatkan Anda untuk tidak terburu-buru dalam menjalani aktivitas.

Hari ini mungkin terasa lebih sepi dan tidak banyak kegiatan, tetapi justru membutuhkan perhatian ekstra.

Setiap keputusan sebaiknya dipikirkan dengan matang agar tidak menimbulkan hasil yang kurang baik.

Peruntungan Capricorn hari ini cenderung membutuhkan kehati-hatian dalam berbagai aspek kehidupan.

Pekerjaan berpotensi menghadirkan kesulitan, hubungan asmara perlu dijaga dari pengaruh emosi, sementara kondisi keuangan juga harus diperhatikan.

Berikut ramalan Capricorn 26 Agustus 2026 mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn mungkin merasa lebih sulit menyelesaikan tugas seperti biasanya. Kesalahan dapat terjadi jika Anda kurang teliti saat mengerjakan pekerjaan.

Karena itu, jangan terburu-buru mengejar penyelesaian tugas. Periksa kembali pekerjaan sebelum diserahkan dan buat rencana sederhana untuk mengatur prioritas. Ketelitian akan membantu mengurangi risiko kesalahan.