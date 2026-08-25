Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 25 Agustus 2026: Hadapi Ketegangan dengan Tetap Fokus

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Karier Aquarius pada Selasa, 25 Agustus 2026, mungkin diwarnai ketegangan di tempat kerja.
AstroTalk mengingatkan bahwa suasana profesional dapat terasa lebih berat sehingga Aquarius perlu menjaga fokus dan tidak mudah terseret ke dalam konflik yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tugasnya.
Situasi yang kurang nyaman tidak harus langsung dianggap sebagai ancaman terhadap perjalanan karier.
Aquarius sebaiknya menggunakan energi hari esok untuk menyelesaikan tanggung jawab utama dengan tenang.
Jika mampu menjaga sikap profesional dan tidak terbawa suasana, berbagai tekanan yang muncul dapat dilewati tanpa memberikan dampak besar terhadap pekerjaan.
Aquarius sebaiknya memisahkan persoalan pribadi dengan pekerjaan. Jika ada rekan kerja yang sedang mengalami masalah atau terjadi perbedaan pendapat dalam tim, jangan langsung mengambil posisi sebelum mengetahui persoalan secara lengkap.
Ketegangan di tempat kerja terkadang hanya bersifat sementara. Karena itu, jangan membuat keputusan besar mengenai karier hanya karena mengalami satu hari yang kurang menyenangkan.
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Jawa Pos
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