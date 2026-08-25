Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 25 Agustus 2026: Hadapi Ketegangan dengan Tetap Fokus

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Karier Aquarius pada Selasa, 25 Agustus 2026, mungkin diwarnai ketegangan di tempat kerja.

AstroTalk mengingatkan bahwa suasana profesional dapat terasa lebih berat sehingga Aquarius perlu menjaga fokus dan tidak mudah terseret ke dalam konflik yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tugasnya.

Situasi yang kurang nyaman tidak harus langsung dianggap sebagai ancaman terhadap perjalanan karier.

Aquarius sebaiknya menggunakan energi hari esok untuk menyelesaikan tanggung jawab utama dengan tenang.

Jika mampu menjaga sikap profesional dan tidak terbawa suasana, berbagai tekanan yang muncul dapat dilewati tanpa memberikan dampak besar terhadap pekerjaan.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Aquarius sebaiknya memisahkan persoalan pribadi dengan pekerjaan. Jika ada rekan kerja yang sedang mengalami masalah atau terjadi perbedaan pendapat dalam tim, jangan langsung mengambil posisi sebelum mengetahui persoalan secara lengkap.

Ketegangan di tempat kerja terkadang hanya bersifat sementara. Karena itu, jangan membuat keputusan besar mengenai karier hanya karena mengalami satu hari yang kurang menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak - Image
Lifestyle

Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Sabar Hadapi Rekan Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 26 Agustus 2026: Sabar Hadapi Rekan Kerja

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.29 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Berani Sampaikan Gagasan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Rabu, 26 Agustus 2026: Berani Sampaikan Gagasan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.26 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore