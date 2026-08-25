Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 25 Agustus 2026: Waspadai Kerugian dan Kesalahan Kecil

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026, perlu dijalani dengan lebih teliti karena ada kemungkinan muncul kerugian kecil atau hasil yang tidak sesuai harapan.
Situasi tersebut mungkin membuat Capricorn merasa kecewa, terutama jika sebelumnya sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin.
Namun, hasil yang kurang memuaskan tidak selalu berarti perjalanan profesional sedang mengalami kemunduran besar.
Kerugian kecil justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana dari pekerjaan yang masih perlu diperbaiki.
Capricorn tidak perlu langsung menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu berjalan kurang sesuai rencana.
Yang lebih penting adalah memahami penyebabnya dan memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.
Jika ada proyek yang membutuhkan pengeluaran, pastikan seluruh perhitungan sudah dilakukan sebelum keputusan diambil. Jangan hanya mengandalkan perkiraan, terutama ketika keputusan tersebut berkaitan dengan uang, aset, atau sumber daya perusahaan.
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Jawa Pos
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