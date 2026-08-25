Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Seseorang yang zodiak leo percayai akan memberi banyak kenyamanan. Bantuan dan nasihat mereka, mungkin adalah hal yang leo butuhkan saat ini untuk keluar dari situasi sulit.

Ini akan membantu leo rileks dan menenangkan kecemasan. Leo beruntung karena memiliki sistem pendukung dan harus mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang di sekitar.

Zodiak virgo mungkin bertemu dengan beberapa orang penting yang akan meningkatkan kepercayaan diri. Mereka akan terpesona oleh kemampuan virgo dalam berkomunikasi dan kapasitas virgo untuk menilai situasi dengan jujur.

Untuk membuat kesan pertama yang baik, pastikan menunjukkan sisi terbaikmu. Beberapa koneksi penting ini, mungkin dapat membantu virgo. Manfaatkan setiap kesempatan yang datang dan tunjukkan sisi terbaikmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memikirkan apa sebenarnya yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, hal penting untuk meraih impian leo adalah kemauan untuk mencapainya.

Sementara itu, sebaiknya leo pergi ke dokter mata untuk melakukan pemeriksaan jika memiliki masalah mata. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.

Cinta Leo