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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.43 WIB

Ramalan Zodiak Aries 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kebahagiaan bersemi di rumah zodiak aries, karena semua orang tampaknya telah mencapai pemahaman baru satu sama lain. Aries juga akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang baru. 

Semua orang lebih fokus mengerjakan proyek masing-masing. Ini bisa menjadi waktu yang indah. Cobalah akur dengan keluarga dan jadikan rumah sebagai tempat yang damai. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menghabiskan waktu bersama pasangan, karena dia adalah sumber kenyamanan bagimu. Terkait karir, cobalah merenungkan dan menyadari manfaat yang aries peroleh dari pekerjaan saat ini.

Sementara itu, beristirahatlah dan hindari aktivitas yang menimbulkan stres saat mengalami demam tinggi. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.

Cinta Aries

Hari ini, menghabiskan waktu bersama pasangan harus menjadi prioritas, karena dia adalah sumber kenyamanan yang besar bagi aries saat ini. Hubungan tidak tumbuh dengan sendirinya, jadi aries harus memeliharanya. 

Lakukan yang terbaik untuk membuat pasangan merasa seperti orang yang paling istimewa di dunia. Segala sesuatunya pasti akan jauh lebih baik bagi sebagian besar dari aries.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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