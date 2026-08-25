Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin mengalami sedikit ketegangan hari ini, baik di tempat kerja maupun di rumah. Ada tanda-tanda bahwa orang-orang terdekat aries mungkin merasa tegang, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada aries.

Ini hanyalah fase sementara, jadi abaikan saja. Tetap fokus pada tugas-tugasmu. Dukungan dari keluarga dan teman-teman akan terlihat jelas pada tahap ini.

Zodiak taurus diprediksi akan menerima beberapa kabar baik hari ini, mungkin dari seorang teman atau anggota keluarga. Tetaplah terbuka untuk menerima panggilan telepon atau email.

Taurus harus menghargai informasi yang mereka berikan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol dan menghabiskan waktu bersama mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Pastikan untuk bersosialisasi karena zodiak aries akan dipertemukan dengan seseorang yang istimewa. Terkait karir, aries merasakan semangat dan mampu melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, berolahragalah lebih banyak setelah aries mengonsumsi terlalu banyak kalori kosong. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.

Cinta Aries