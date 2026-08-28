Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas, pola makan, dan waktu istirahat.
Kesibukan dalam pekerjaan maupun urusan pribadi tidak seharusnya membuat Taurus mengabaikan kebutuhan tubuh karena kondisi fisik dan pikiran tetap membutuhkan waktu untuk dipulihkan.
Taurus mungkin merasa perlu terus bergerak dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang sedang dihadapi.
Namun, terlalu memaksakan diri justru dapat membuat energi lebih cepat terkuras.
Memberikan jeda, menjaga pola hidup, dan memperhatikan kondisi emosional dapat membantu Taurus menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.
Aktivitas fisik ringan dapat menjadi pilihan yang baik untuk menjaga tubuh tetap aktif tanpa membuat rutinitas terasa semakin berat. Taurus dapat berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau menjalankan jenis olahraga yang memang sudah disukai agar kegiatan tersebut lebih mudah dipertahankan secara konsisten.
Jika sedang merasa gugup atau terlalu banyak memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali, bergerak dan menghabiskan waktu di luar ruangan juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang terlalu penuh.
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Jawa Pos
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