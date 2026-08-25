8 Kepribadian Unik Shio Tikus yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Shio Tikus dikenal sebagai simbol kekayaan, kemakmuran, dan kecerdasan dalam astrologi Tionghoa.

Kepribadian shio Tikus memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.

Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Tikus.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (25/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Tikus secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.

1. Cerdas dan penuh perhitungan

Orang yang lahir dengan shio Tikus secara alami memiliki kecerdikan, kemampuan observasi tajam, dan pandangan jauh ke depan. Mereka juga dikenal sangat ingin tahu dan selalu memandang hidup dengan sikap positif.

Kemampuan memecahkan masalah membuat mereka dikenal ambisius dalam mengejar berbagai tujuan hidupnya.

Meski begitu, mereka tidak mudah mengungkapkan impian dan keinginan pribadi kepada orang lain.

Mereka lebih memilih tampil sederhana agar orang lain meremehkan kemampuan yang sebenarnya mereka miliki.