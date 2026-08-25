8 Kepribadian Unik Shio Tikus yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio Tikus (freepik/luisvv)
JawaPos.com – Shio Tikus dikenal sebagai simbol kekayaan, kemakmuran, dan kecerdasan dalam astrologi Tionghoa.
Kepribadian shio Tikus memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.
Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Tikus.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (25/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Tikus secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.
1. Cerdas dan penuh perhitungan
Orang yang lahir dengan shio Tikus secara alami memiliki kecerdikan, kemampuan observasi tajam, dan pandangan jauh ke depan. Mereka juga dikenal sangat ingin tahu dan selalu memandang hidup dengan sikap positif.
Kemampuan memecahkan masalah membuat mereka dikenal ambisius dalam mengejar berbagai tujuan hidupnya.
Meski begitu, mereka tidak mudah mengungkapkan impian dan keinginan pribadi kepada orang lain.
Mereka lebih memilih tampil sederhana agar orang lain meremehkan kemampuan yang sebenarnya mereka miliki.
Strategi ini sering membuat mereka meraih kemenangan yang mengejutkan banyak orang di sekitarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti