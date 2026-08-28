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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.58 WIB

9 Kepribadian Unik Shio Kambing yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi, shio Kambing. Freepik/ freepik. - Image

Ilustrasi, shio Kambing. Freepik/ freepik.

JawaPos.com – Shio Kambing dikenal sebagai simbol perlindungan, kedamaian, dan kebaikan hati dalam astrologi Tionghoa.

Kepribadian shio Kambing memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.

Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Kambing.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (27/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Kambing secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.

1. Pemalu dan lembut

Orang yang lahir dengan shio Kambing umumnya dikenal pemalu dan memiliki sikap lembut dalam kesehariannya.

Mereka sangat menghargai stabilitas dan kedamaian melebihi hal lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kehadiran mereka sering menjadi penopang penting dalam komunitas tempat mereka tinggal dan berinteraksi.

Sikap simpatik ini membuat mereka mudah diterima oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Kelembutan yang mereka tunjukkan menjadi salah satu ciri khas paling menonjol dari kepribadian mereka.

Editor: Hanny Suwindari
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