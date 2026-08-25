Ramalan Zodiak Pisces 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak pisces sebaiknya lebih memperhatikan intuisi. Cobalah mendengarkan naluri dan jangan biarkan apa pun memengaruhi keputusanmu. Pisces harus terus mengingatkan diri sendiri bahwa mampu membuat keputusan sendiri.
Hanya pisces yang dapat menjadi penilai terbaik tentang apa yang diinginkan ketika membuat keputusan sulit. Afirmasi seperti ini akan membantu pisces membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces sebaiknya tidak mudah terbawa suasana jika seseorang di tempat kerja menarik perhatianmu. Terkait karir, bisnis pisces berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai rintangan.
Sementara itu, jangan membiasakan mentolerir penglihatan kabur serta pusing, dan segeralah pergibke dokter mata. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.
Cinta Pisces
Jangan terbawa suasana jika seseorang di tempat kerja menarik perhatianmu. Sangat penting untuk tidak meningkatkan reputasi profesional dan tidak terlibat dalam hubungan yang gegabah.
Karir Pisces
Jika merupakan wiraswasta, hari ini akan ada area baru untuk mengembangkan bisnis. Bisnis pisces berjalan dengan sangat baik dan di luar dugaan, meskipun menghadapi berbagai rintangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti