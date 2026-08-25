Ramalan Zodiak Pisces 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Jawapos.com - Hari ini, zodiak pisces sebaiknya lebih memperhatikan intuisi. Cobalah mendengarkan naluri dan jangan biarkan apa pun memengaruhi keputusanmu. Pisces harus terus mengingatkan diri sendiri bahwa mampu membuat keputusan sendiri.

Hanya pisces yang dapat menjadi penilai terbaik tentang apa yang diinginkan ketika membuat keputusan sulit. Afirmasi seperti ini akan membantu pisces membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces sebaiknya tidak mudah terbawa suasana jika seseorang di tempat kerja menarik perhatianmu. Terkait karir, bisnis pisces berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai rintangan.

Sementara itu, jangan membiasakan mentolerir penglihatan kabur serta pusing, dan segeralah pergibke dokter mata. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.

Cinta Pisces

Jangan terbawa suasana jika seseorang di tempat kerja menarik perhatianmu. Sangat penting untuk tidak meningkatkan reputasi profesional dan tidak terlibat dalam hubungan yang gegabah.

Karir Pisces