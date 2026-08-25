Ramalan Zodiak Aquarius 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan ide-ide yang telah lama zodiak aquarius nantikan. Hari ini mungkin dimulai dengan frustrasi, tetapi akan diakhiri dengan pencapaian.

Kesabaran dan ketekunan aquarius akan berdampak besar pada orang-orang di sekitar. Semua rintangan serta tantangan akan sirna. Aquarius akan bebas mengatakan apa pun dan orang-orang akan terpikat oleh pesona aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin terkejut saat mendapat tawaran dari teman untuk berkencan. Terkait karir, aquarius akan terlibat dalam pekerjaan di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat.

Sementara itu, perhatikan kesehatan mata karena aquarius memiliki indikasi mengalami stres dan ketegangan mata. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa aquarius menuju arah yang benar.

Cinta Aquarius

Hari ini aquarius mungkin mendapat tawaran dari teman untuk berkencan. Aquarius akan bertanya-tanya apakah harus merusak hubungan pertemanan dan siap untuk menjalani hubungan yang serius saat ini. Luangkan waktu untuk memikirkan semuanya dan percayai instingmu.

Karir Aquarius