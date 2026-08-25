Ramalan Zodiak Sagitarius 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

JawaPos.com - Skema keuangan yang curang dapat menggoda zodiak sagitarius. Jangan menyerah meskipun tampaknya tak tertahankan.

Cobalah untuk menahan diri dari terjebak dalam peluang yang tampak menggiurkan dan terlihat seperti cara mudah untuk menjadi kaya.

Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Jangan biarkan hal ini membuatmu melakukan sesuatu yang akan disesali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan agar tidak terluka. Terkait karir, segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan dan sagitarius berhasil mencapai apa pun yang ditetapkan.

Sementara itu, beristirahatlah secara teratur untuk menghindari kelelahan mata. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius

Sagitarius ingin menggoda seseorang yang cukup menarik di tempat kerja, yang membuat tertarik. Namun, perasaan sagitarius tidak akan dibalas dengan cara apa pun selain hubungan persahabatan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengungkapkan perasaan dan cobalah untuk tidak terluka.