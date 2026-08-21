Ramalan Shio Besok Sabtu 22 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (freepik)
JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 22 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Memasuki akhir pekan, masing-masing shio memiliki energi berbeda yang dapat memengaruhi urusan karier, keuangan, asmara, hubungan sosial, hingga keputusan yang sedang dipertimbangkan.
Sabtu, 22 Agustus 2026 masih berada dalam pengaruh Tahun Kuda Api 2026, dimana menurut Astrology energi Kuda Api bergerak cepat dan membawa tema kemandirian, kreativitas, vitalitas, keberanian, serta momentum untuk memulai perubahan.
Namun, energi yang terlalu cepat juga perlu diimbangi kejernihan arah agar tidak berubah menjadi ketidaksabaran dan keputusan impulsif.
Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk besok, Sabtu 22 Agustus 2026.
1. Shio Naga
Pemilik shio Naga berpotensi menjalani Sabtu, 22 Agustus 2026, dengan energi yang cukup produktif.
Astrology.com menggambarkan 2026 sebagai tahun ketika energi Kuda Api memberikan dorongan positif kepada Naga.
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Jawa Pos
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