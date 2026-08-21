Ramalan Shio Besok Sabtu 22 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 22 Agustus 2026 menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Memasuki akhir pekan, masing-masing shio memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, hubungan sosial, hingga rencana pribadi.

Sabtu, 22 Agustus 2026 masih berada dalam pengaruh Tahun Kuda Api 2026, di mana Astrology menggambarkan energi tahun ini sebagai periode yang penuh gerak, peluang, kreativitas, dan keberanian, sehingga setiap shio memiliki kesempatan untuk mengambil langkah baru sesuai kekuatan masing-masing.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk besok, Sabtu 22 Agustus 2026.

1. Shio Monyet

Pemilik shio Monyet berpotensi menjalani Sabtu, 22 Agustus 2026, dengan suasana yang cukup dinamis tetapi tetap memberikan ruang untuk mengeksplorasi ide.

Astrology.com menggambarkan energi Tahun Kuda Api sebagai sesuatu yang relatif nyaman bagi Monyet karena ritmenya yang aktif sesuai dengan rasa ingin tahu dan kegemaran Monyet terhadap pengalaman baru.