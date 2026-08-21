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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01.17 WIB

12 Shio Paling Hoki Besok, Sabtu 22 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Simak ramalan 12 shio paling hoki besok, Sabtu 22 Agustus 2026. Cek posisi Shio Kuda, Naga, Macan, Tikus, Monyet hingga Babi berdasarkan peruntungan karier, keuangan, dan asmara.

Ya, Ramalan 12 shio paling hoki besok, Sabtu 22 Agustus 2026 kembali menarik untuk disimak. 

Memasuki akhir pekan, setiap shio memiliki peluang berbeda dalam urusan rezeki, karier, hubungan sosial, asmara, hingga rencana pribadi.

Bagi sebagian orang, ramalan shio menjadi cara menarik untuk melihat gambaran energi dan peluang yang mungkin hadir dalam satu hari. 

Lantas, shio apa yang diprediksi paling hoki pada Sabtu, 22 Agustus 2026

Apakah Shiomu berada di posisi teratas? Yuk, cek berdasarkan informasi yang dilansir dari Astrology.com berikut ini.

1. Shio Naga

Shio Naga menempati posisi pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Sabtu 22 Agustus 2026

Editor: Novia Tri Astuti
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