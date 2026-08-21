Ramalan Zodiak Kesehatan Sagitarius Jumat 21 Agustus 2026, Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Sagitarius pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengarah pada pentingnya lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi.
Pilihan menu yang lebih sehat, rendah sodium, serta asupan cairan yang cukup dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.
Kesibukan maupun aktivitas bepergian mungkin membuat Sagitarius lebih mudah mengabaikan pola makan. Karena itu, cobalah membuat pilihan yang lebih seimbang dan tetap memberikan tubuh waktu istirahat.
Berikut ramalan zodiak kesehatan Sagitarius yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.
Sagitarius mungkin tidak selalu memperhatikan kandungan makanan ketika sedang sibuk. Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai diperbaiki secara perlahan.
Tidak perlu mengubah seluruh pola makan sekaligus. Mengurangi makanan yang terlalu tinggi garam atau sodium dapat menjadi langkah sederhana yang dilakukan secara bertahap.
Ketika membeli makanan siap saji, Sagitarius dapat memilih menu yang memiliki kandungan nutrisi lebih baik. Buah, sayuran, dan sumber protein yang sesuai kebutuhan dapat melengkapi pola makan sehari-hari.
Membaca label makanan juga dapat membantu mengetahui kandungan sodium dan bahan lain yang terdapat dalam makanan. Kebiasaan sederhana ini membuat Sagitarius lebih mudah menentukan pilihan yang sesuai.
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Jawa Pos
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