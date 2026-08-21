Ramalan Karier Zodiak Leo Jumat, 21 Agustus 2026: Karier Makin Baik Jika Tahu Batas

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Leo pada Jumat, 21 Agustus 2026, cukup dipengaruhi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab terhadap orang lain dan kebutuhan pribadi.
Leo mungkin terlalu sering membantu rekan atau mengambil tanggung jawab tambahan sehingga pekerjaan sendiri berisiko ikut terbengkalai.
Sikap suka membantu memang dapat membuat Leo dihargai di lingkungan kerja. Namun, tidak semua persoalan orang lain harus menjadi tanggung jawab Leo.
Belajar mengatakan tidak pada sesuatu yang berada di luar kapasitas dapat membantu menjaga produktivitas.
Menolak sebuah tugas bukan berarti Leo tidak peduli terhadap rekan kerja, melainkan menunjukkan bahwa Leo memahami batas kemampuan dan prioritas yang harus diselesaikan.
Jika sedang mengerjakan proyek penting, selesaikan prioritas utama terlebih dahulu. Jangan terlalu mudah mengalihkan perhatian hanya karena ada rekan yang membutuhkan bantuan.
Leo juga perlu membuat pembagian waktu yang lebih jelas. Ketika tanggung jawab pribadi sudah tertata, bantuan kepada orang lain akan lebih mudah diberikan tanpa mengganggu pekerjaan utama.
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Jawa Pos
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