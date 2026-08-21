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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.18 WIB

Ramalan Karier Gemini Jumat, 21 Agustus 2026: Peluang Berkembang Terbuka, Jaga Sikap Profesional

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Gemini pada Jumat, 21 Agustus 2026, menunjukkan peluang untuk mengalami perkembangan secara bertahap.

AstroTalk menekankan pentingnya bersikap profesional ketika berhadapan dengan orang yang lebih senior karena sikap tersebut dapat membantu Gemini membangun kemajuan yang lebih stabil di lingkungan pekerjaan.

Gemini mungkin memiliki banyak ide dan cara sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.

Namun, kemampuan tersebut sebaiknya tetap disertai penghormatan terhadap pengalaman orang lain.

Berikut ramalan karier Gemini pada Jumat, 21 Agustus 2026, dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang berdiskusi dengan atasan atau rekan kerja yang lebih senior, dengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan.

Tidak berarti Gemini harus selalu mengikuti pendapat orang lain, tetapi menunjukkan bahwa Gemini mampu menerima masukan akan membuat komunikasi profesional menjadi lebih baik.

Hari ini juga cocok untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang di lingkungan kerja. Hubungan yang baik dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan membuka peluang kolaborasi.

Editor: Novia Tri Astuti
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