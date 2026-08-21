Ambisi Tinggi! 6 Zodiak Ini Disebut Lebih Mementingkan Karier

Zodiak yang lebih memilih karier dibanding membangun keluarga menurut astrologi / foto : Magnific/benzoix
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai ukuran kesuksesan dan prioritas hidup yang berbeda. Bagi sebagian orang, membangun rumah tangga menjadi tujuan utama. Namun, ada pula yang memilih mengembangkan diri, mengejar impian, dan membangun karier terlebih dahulu.
Dalam astrologi, kecenderungan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang melekat pada masing-masing zodiak. Beberapa tanda zodiak dipercaya memiliki ambisi kuat, menyukai tantangan, atau membutuhkan kebebasan untuk mengejar tujuan pribadi.
Karena itu, tidak mengherankan jika sejumlah zodiak disebut lebih nyaman memusatkan perhatian pada pekerjaan dan pencapaian sebelum mengambil keputusan besar mengenai kehidupan keluarga.
Berikut enam zodiak yang dalam astrologi dikenal memiliki kecenderungan tersebut, seperti dilansir dari YourTango.
Aries sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh energi dan memiliki dorongan kuat untuk membuktikan kemampuan dirinya.
Sifat kompetitif membuat mereka tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Ketika memiliki target, Aries cenderung berusaha mengejarnya dengan penuh semangat.
Karakter berani mengambil tantangan tersebut dapat menjadi modal ketika mereka membangun karier. Mereka juga disebut senang berada dalam situasi yang memungkinkan dirinya berkembang dan menunjukkan kemampuan.
Tidak heran jika dalam perspektif astrologi, Aries dapat menjadikan pencapaian pribadi sebagai salah satu prioritas utama.
Keinginan untuk terus maju membuat urusan membangun keluarga terkadang tidak menjadi sesuatu yang harus dilakukan secepatnya.
Taurus cenderung dikaitkan dengan kebutuhan akan kehidupan yang aman, nyaman, dan stabil. Bagi zodiak ini, memiliki fondasi kehidupan yang kuat dianggap penting sebelum mengambil langkah besar.
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Jawa Pos
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