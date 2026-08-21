Ramalan Zodiak Libra 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, vitalitas zodiak Libra ditandai dengan rasa harmoni, keadilan, dan persatuan dengan orang lain. Setiap aspek kehidupan Libra, menciptakan keseimbangan dan simetri dan sangat penting untuk hubungan dengan orang lain.



Saat bangun pada pagi hari ini, Libra mendambakan awal yang baru. Waktunya untuk melakukan hobi yang telah lama disukai. Keluarlah dari zona nyaman dan capai sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapa pun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Perkembangan positif di bidang percintaan, ditunjukkan dengan baik untuk zodiak Libra pada hari ini. Terkait karir, selesaikan pekerjaan yang tertunda dengan meminta bantuan dari mereka yang memiliki kekuasaan.



Sementara itu, Libra perlu sedikit bersantai saat merasa sedikit lelah secara mental dan fisik. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset jika Libra mempertimbangkan untuk membeli rumah yang tepat.



Cinta Libra

Jika telah lama mencari pasangan, maka hari ini mungkin akan membawa keberuntungan. Perkembangan positif di bidang percintaan, ditunjukkan dengan baik hari ini.