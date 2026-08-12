Bakal Jadi Orang Sukses? 10 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Menjanjikan

Ilustrasi calon bos besar (ArthurHidden/Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk menggambarkan karakter, watak, serta perjalanan kehidupan seseorang.
Salah satu perhitungan yang dikenal dalam tradisi tersebut adalah Oyot Eyang Semar. Dalam perhitungannya, weton dikelompokkan ke dalam empat bagian, yakni oyot (akar), wit (pohon), godong (daun), dan woh (buah).
Dari empat kategori tersebut, woh kerap dianggap sebagai simbol yang baik karena dikaitkan dengan hasil, kemudahan, dan keberhasilan yang diperoleh setelah melalui proses.
Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, beberapa weton disebut mempunyai karakter yang mendukung pencapaian finansial. Mulai dari sifat pekerja keras, kemampuan memimpin, kepandaian membangun relasi, hingga kecakapan melihat peluang.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Berikut 10 weton yang disebut memiliki potensi menjadi sosok sukses dan mapan menurut perhitungan Oyot Eyang Semar, sebagaimana dihimpun dari kanal YouTube Primbon Cirebon.
Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dan dalam uraian tersebut berada di bawah lintang naga.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang optimistis, rendah hati, serta mempunyai kemauan kuat. Ketika menghadapi masalah, mereka disebut tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencari jalan keluar.
Kemampuan memimpin juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka dinilai mampu membangun kepercayaan dengan orang lain sehingga memiliki peluang menciptakan relasi yang mendukung pekerjaan maupun usaha.
Dalam urusan rezeki, Kamis Kliwon dipercaya mempunyai jalan penghasilan yang cukup baik. Dengan ketekunan dan pengelolaan keuangan yang tepat, mereka disebut berpeluang mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ