Bakal Jadi Orang Sukses? 10 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Menjanjikan

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk menggambarkan karakter, watak, serta perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu perhitungan yang dikenal dalam tradisi tersebut adalah Oyot Eyang Semar. Dalam perhitungannya, weton dikelompokkan ke dalam empat bagian, yakni oyot (akar), wit (pohon), godong (daun), dan woh (buah).

Dari empat kategori tersebut, woh kerap dianggap sebagai simbol yang baik karena dikaitkan dengan hasil, kemudahan, dan keberhasilan yang diperoleh setelah melalui proses.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, beberapa weton disebut mempunyai karakter yang mendukung pencapaian finansial. Mulai dari sifat pekerja keras, kemampuan memimpin, kepandaian membangun relasi, hingga kecakapan melihat peluang.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut 10 weton yang disebut memiliki potensi menjadi sosok sukses dan mapan menurut perhitungan Oyot Eyang Semar, sebagaimana dihimpun dari kanal YouTube Primbon Cirebon.

1. Kamis Kliwon Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dan dalam uraian tersebut berada di bawah lintang naga.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang optimistis, rendah hati, serta mempunyai kemauan kuat. Ketika menghadapi masalah, mereka disebut tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencari jalan keluar.

Kemampuan memimpin juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka dinilai mampu membangun kepercayaan dengan orang lain sehingga memiliki peluang menciptakan relasi yang mendukung pekerjaan maupun usaha.