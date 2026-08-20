Tikus hingga Kerbau, 6 Shio yang Disebut Membawa Keberuntungan

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam budaya Tiongkok, shio merupakan bagian dari tradisi astrologi yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.
Setiap shio memiliki gambaran sifat dan keistimewaan yang berbeda. Dalam sejumlah tafsir astrologi Tiongkok, beberapa shio bahkan dianggap mempunyai peruntungan lebih kuat, terutama dalam urusan rezeki, karier, hubungan, dan kehidupan secara umum.
Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan astrologi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki peruntungan baik, rezeki melimpah, dan peluang keberhasilan yang besar.
Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan memiliki banyak inisiatif. Mereka biasanya mampu membaca keadaan serta memanfaatkan kesempatan yang muncul di hadapannya.
Sifat ulet tersebut membuat pemilik shio Tikus dipercaya mempunyai peluang besar untuk berkembang dalam pekerjaan maupun bisnis.
Dalam urusan finansial, mereka juga disebut cukup pandai melihat kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan. Karena itu, Shio Tikus kerap dikaitkan dengan kehidupan yang penuh peluang dan keberuntungan.
Naga sejak lama menjadi simbol kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan dalam kebudayaan Tiongkok.
Orang yang berada di bawah Shio Naga digambarkan mempunyai karakter berani, percaya diri, serta memiliki pandangan yang jauh ke depan.
Mereka juga dianggap tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengejar target inilah yang membuat Shio Naga dipercaya memiliki peluang besar untuk memperoleh kesuksesan dan kemapanan.
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