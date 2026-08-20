Dari Susah Menjadi Mapan, 12 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Rezeki Istimewa

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa
JawaPos.com – Kehidupan setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang sejak awal berada dalam kondisi serba berkecukupan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya mencapai kemapanan.
Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari perhitungan primbon untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Beberapa weton dipercaya memiliki kisah kehidupan yang penuh tantangan sebelum akhirnya memasuki fase yang lebih baik.
Menurut tafsir primbon yang menjadi sumber artikel ini, terdapat sejumlah weton yang disebut berpotensi mengalami perubahan kondisi ekonomi. Perjuangan panjang, ketekunan, dan kemampuan melihat peluang diyakini menjadi bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut 12 weton yang disebut memiliki peluang meninggalkan masa sulit dan menuju kemakmuran.
Pemilik weton Senin Pon dikenal sebagai pribadi yang tekun dan memiliki semangat kerja tinggi. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Kesulitan ekonomi yang mungkin muncul pada masa awal kehidupan justru dapat menjadi pengalaman yang membentuk karakter mereka. Dengan terus berusaha dan menjaga konsistensi, kondisi finansial dipercaya dapat meningkat secara perlahan.
Rezeki Senin Pon digambarkan datang secara bertahap. Namun, ketika sudah menemukan jalannya, hasil yang diperoleh dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih stabil.
Kamis Pahing dikenal memiliki pola pikir analitis dan cukup cermat ketika mengambil keputusan. Mereka tidak terbiasa bertindak tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Karakter tersebut dipercaya menjadi kelebihan ketika berhadapan dengan urusan bisnis maupun keuangan. Mereka mampu membaca peluang dan menyusun strategi sebelum mengambil langkah.
Walaupun perjalanan menuju kesuksesan mungkin tidak selalu mudah, ketekunan dan kemampuan merencanakan masa depan dipercaya dapat membawa Kamis Pahing menuju kondisi ekonomi yang lebih kuat.
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Jawa Pos
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