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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Kamis, 20 Agustus 2026, Tetap Tenang Hadapi Situasi Kerja

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Karier Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026, menyoroti pentingnya menjaga sikap tenang saat menghadapi berbagai situasi di lingkungan profesional.

Percakapan dengan rekan kerja atau perbedaan pendapat mungkin membuat Gemini merasa kurang nyaman, tetapi respons yang terburu-buru justru berpotensi memperbesar persoalan.

Karena itu, Gemini sebaiknya memberikan waktu untuk berpikir sebelum menanggapi sesuatu yang dirasa mengganggu.

Menjaga komunikasi tetap profesional dapat membantu suasana kerja tetap kondusif.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya memisahkan persoalan pribadi dari urusan pekerjaan. Jika menerima komentar yang kurang menyenangkan, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dilawan. Pertimbangkan terlebih dahulu apakah tanggapan tersebut benar-benar diperlukan.

Tidak semua perbedaan pandangan harus berakhir menjadi perdebatan. Dalam beberapa situasi, memilih tidak memperpanjang pembicaraan dan kembali berkonsentrasi pada pekerjaan justru dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana.

Apabila terjadi kesalahpahaman dengan rekan kerja, Gemini sebaiknya menyelesaikannya melalui komunikasi langsung.

Editor: Novia Tri Astuti
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