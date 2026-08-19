Prediksi 20 Agustus 2026: 4 Shio Disebut Memasuki Fase Hidup Lebih Baik dan Penuh Kedamaian

Ilustrasi shio memasuki hidup damai (freepik)
JawaPos.com - Prediksi astrologi 20 Agustus 2026 menyebut empat shio mulai memasuki fase hidup yang lebih ringan, tenang, dan damai. Simak shio yang diprediksi paling merasakan perubahan positif.
Memasuki Kamis, 20 Agustus 2026, empat shio diprediksi mulai merasakan kehidupan yang lebih mudah setelah menghadapi berbagai persoalan yang cukup menguras pikiran.
Perubahan ini tidak selalu datang dalam bentuk keberuntungan besar, tetapi dapat terlihat dari kemampuan seseorang melepaskan beban, mengatur prioritas, dan mengambil keputusan yang membuat hidup terasa lebih ringan.
Dalam astrologi Tiongkok, 20 Agustus 2026 merupakan Fire Tiger Destruction Day yang berlangsung selama bulan Fire Monkey di tahun Fire Horse.
Menurut astrologi, energi Destruction Day dapat dimanfaatkan untuk membereskan sesuatu yang sudah tidak diperlukan, meskipun energi Api juga perlu dikendalikan agar dorongan bertindak tidak berubah menjadi ketidaksabaran.
Dikutip dari laman YourTango, secara khusus menyebut Shio Naga, Monyet, Kuda, dan Ular sebagai empat shio yang kehidupannya mulai terasa lebih mudah pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Lantas, apa yang membuat keempat shio tersebut diprediksi memasuki fase kehidupan yang lebih baik dan penuh kedamaian?
1. Shio Naga
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