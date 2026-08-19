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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.26 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi mendapatkan sejumlah kabar menggembirakan. Keuntungan yang datang secara tak terduga dapat memberikan kepuasan sekaligus membuat suasana hati menjadi lebih positif.

Kehadiran tamu juga berpotensi membawa kebahagiaan bagi Capricorn. Di sisi lain, pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi finansial menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (19/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini membawa suasana yang menyenangkan bagi Capricorn. Anda berpeluang mendapatkan keuntungan yang sebelumnya tidak terduga sehingga memberikan rasa puas. Kebahagiaan juga dapat datang melalui kehadiran tamu.

Cinta Capricorn

Dalam hubungan asmara, Capricorn cenderung menunjukkan ketulusan kepada pasangan. Anda mampu mengekspresikan perasaan dengan cara yang seimbang tanpa berlebihan.

Sikap tulus tersebut dapat membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai. Pertahankan komunikasi yang terbuka agar keharmonisan hubungan terus terjaga.

Karier Capricorn

Peluang menarik menanti Capricorn di tempat kerja. Suasana yang menyenangkan membuat Anda lebih mudah menikmati berbagai aktivitas dan tanggung jawab profesional.

Hari ini menjadi waktu yang baik untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dengan lingkungan kerja yang mendukung, Anda dapat menyelesaikan tugas dengan lebih nyaman sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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