Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 19 Agustus 2026: Waspadai Migrain dan Jangan Paksa Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026, meminta perhatian lebih terhadap kondisi tubuh, terutama bagi Capricorn yang sering mengalami migrain atau sakit kepala.
Kesibukan sebaiknya tidak membuat Capricorn mengabaikan sinyal tubuh ketika rasa lelah mulai muncul.
AstroTalk mengingatkan Capricorn untuk memperlambat aktivitas ketika diperlukan dan memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan energi.
Kesehatan Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026, meminta perhatian lebih terhadap kondisi tubuh, terutama bagi mereka yang sering mengalami migrain.
AstroTalk mengingatkan agar Capricorn tidak mengabaikan tanda-tanda yang diberikan tubuh dan memilih untuk memperlambat aktivitas ketika diperlukan.
Capricorn memiliki kecenderungan untuk terus bekerja meskipun tubuh mulai menunjukkan rasa lelah.
Kebiasaan tersebut mungkin membantu menyelesaikan pekerjaan dalam jangka pendek, tetapi tidak baik jika dilakukan terus-menerus.
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Jawa Pos
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