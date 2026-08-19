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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.59 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 19 Agustus 2026: Jaga Ucapan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Karier Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya mengendalikan ucapan di lingkungan kerja.

Pendapat yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu persoalan yang sebenarnya masih bisa dihindari.

AstroTalk menyarankan Capricorn berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan rekan kerja maupun atasan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karier Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya mengendalikan ucapan di lingkungan kerja. 

AstroTalk menyarankan Capricorn berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara karena perkataan yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat menimbulkan masalah yang sebenarnya bisa dihindari.

Capricorn mungkin memiliki pendapat kuat mengenai pekerjaan tertentu. Menyampaikan pendapat tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi cara penyampaiannya perlu diperhatikan.

Tidak semua orang dapat menerima kritik dengan cara yang sama. Karena itu, pilih kata-kata yang lebih profesional ketika memberikan masukan kepada rekan kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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