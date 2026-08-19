Ramalan Zodiak Gemini 20 Agustus 2026: Hadapi Tekanan Kerja dan Waspadai Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini 20 Agustus 2026 menunjukkan hari yang membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri.
Gemini mungkin menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai tujuan. Meski demikian, tindakan baik seperti membantu atau memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan dipercaya dapat membawa energi positif dan hasil yang baik.
Di sisi lain, Gemini perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai persoalan hari ini.
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Jawa Pos
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