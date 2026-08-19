Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.29 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 20 Agustus 2026: Hadapi Tekanan Kerja dan Waspadai Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)


JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini 20 Agustus 2026 menunjukkan hari yang membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri.

Gemini mungkin menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai tujuan. Meski demikian, tindakan baik seperti membantu atau memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan dipercaya dapat membawa energi positif dan hasil yang baik.

Di sisi lain, Gemini perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai persoalan hari ini.

Baca Juga: Deretan 10 Karier Terbaik Zodiak Sagittarius yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Tekanan pekerjaan, perbedaan pendapat dengan pasangan, hingga pengeluaran yang meningkat dapat menjadi tantangan.

Dengan sikap tenang dan keputusan yang bijak, Gemini dapat melewati berbagai situasi tersebut dengan lebih baik.

Inilah ramalan lengkap zodiak Gemini pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Gemini mungkin menghadapi tekanan pekerjaan yang lebih besar dari biasanya.

Beberapa tugas atau situasi yang menantang dapat membuat aktivitas terasa lebih berat.

Gemini perlu mengatur waktu dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan prioritas. Hindari terburu-buru mengambil keputusan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Cinta

Hubungan asmara Gemini perlu mendapatkan perhatian lebih. Perbedaan pendapat dengan pasangan dapat muncul akibat persoalan keluarga.

Jika tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik, masalah tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan.

Sebaiknya Gemini menghindari perdebatan yang tidak perlu dan mencoba memahami sudut pandang pasangan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Gemini diprediksi tidak terlalu longgar. Pemasukan mungkin belum tersedia dalam jumlah besar, sementara terdapat sejumlah pengeluaran yang harus dipenuhi.

Biaya kesehatan atau tagihan medis juga berpotensi menambah beban keuangan.

Karena itu, Gemini sebaiknya menghindari pengeluaran yang tidak penting dan lebih berhati-hati dalam mengatur anggaran.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Gemini perlu memperhatikan kondisi kulit karena kemungkinan muncul rasa gatal.

Menjaga pola makan dapat membantu mengurangi risiko gangguan tersebut.

Gemini disarankan membatasi konsumsi makanan pedas dan makanan manis. Jika keluhan berlanjut atau semakin mengganggu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis 20 Agustus 2026: Berpeluang Naik Jabatan dan Dapat Rezeki Tambahan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis 20 Agustus 2026: Berpeluang Naik Jabatan dan Dapat Rezeki Tambahan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.08 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Cancer 19 Agustus 2026: Ada Peluang Besar Raup Rezeki!  - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Cancer 19 Agustus 2026: Ada Peluang Besar Raup Rezeki! 

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.24 WIB

4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja? - Image
Zodiak

4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore