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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.29 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Butuh Perhatian, Keuangan Tetap Stabil

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Rabu 19 Agustus 2026, mengajak Capricorn lebih berani menghadapi persoalan lama yang masih membebani pikiran. 

Ada hal dari masa lalu yang mungkin belum benar-benar selesai, sehingga memaksakan diri untuk melupakannya justru bisa membuat perasaan semakin berat. 

AstroTalk menyoroti pentingnya memberi waktu kepada diri sendiri untuk memproses pengalaman tersebut. 

Di sisi lain, kondisi keuangan Capricorn cenderung stabil, tetapi perencanaan yang konsisten jauh lebih menguntungkan daripada mengambil keputusan penuh risiko.

Dalam hubungan asmara, Capricorn perlu memberikan usaha lebih karena fase penuh gairah mungkin mulai mereda. 

Hubungan bukan hanya tentang perasaan yang menggebu-gebu, tetapi juga bagaimana pasangan mempertahankan kedekatan ketika rutinitas mulai mengambil alih. 

Di tempat kerja, Capricorn perlu berpikir sebelum berbicara agar ucapan yang spontan tidak menimbulkan persoalan baru. 

Untuk kesehatan, mereka yang kerap mengalami migrain sebaiknya tidak mengabaikan tanda-tanda tubuh. AstroTalk mencatat mood Capricorn Blessed dengan angka keberuntungan 4.

Editor: Novia Tri Astuti
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