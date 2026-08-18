Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.51 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Minta Kejelasan, Keuangan Jangan Gegabah

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Libra besok, Rabu 19 Agustus 2026, membawa pesan untuk lebih tenang dalam menghadapi persoalan pribadi, hubungan, pekerjaan, hingga keuangan. 

Libra mungkin menjadi tempat seseorang mencari nasihat, terutama dari lingkungan keluarga, sehingga pilihan kata perlu diperhatikan agar niat baik tidak justru menimbulkan salah paham. 

Di sisi lain, ada hubungan yang mungkin sudah sampai pada titik membutuhkan pembicaraan terbuka agar kedua pihak mendapatkan kejelasan. 

AstroTalk juga mengingatkan Libra untuk tidak terburu-buru menanamkan uang pada investasi baru dan lebih fokus menjaga kondisi finansial.

Dalam urusan karier, sebuah panggilan atau email berkaitan dengan pekerjaan berpotensi membawa informasi penting. 

Libra perlu lebih teliti memeriksa komunikasi yang masuk agar tidak melewatkan kesempatan. Untuk kesehatan, tubuh membutuhkan tambahan waktu istirahat. 

Sementara itu, rasa percaya diri yang kembali tumbuh dapat menjadi modal positif untuk menjalani aktivitas. AstroTalk mencatat suasana hati Libra Calm dengan angka keberuntungan 3.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Rabu, 19 Agustus 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Menggairahkan, Karier Makin Menjanjikan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Menggairahkan, Karier Makin Menjanjikan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.47 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Rabu 19 Agustus 2026: Keuangan Mulai Lega, Jangan Abaikan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Rabu 19 Agustus 2026: Keuangan Mulai Lega, Jangan Abaikan Diri

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.46 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Lebih Hangat, Rezeki Mulai Lancar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu 19 Agustus 2026: Cinta Lebih Hangat, Rezeki Mulai Lancar

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore