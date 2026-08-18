Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.37 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu 19 Agustus 2026: Saatnya Tegas Menentukan Batas

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Rabu 19 Agustus 2026, mengajak Taurus untuk lebih berani mengatakan “tidak” terhadap hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan. 

Menetapkan batas bukan berarti menjauh dari orang lain, melainkan bentuk penghargaan terhadap waktu, tenaga, dan diri sendiri. 

Pesan utama yang muncul adalah pentingnya menjaga keseimbangan agar Taurus tidak terus mengorbankan kenyamanan pribadi hanya demi memenuhi harapan orang lain.

Dalam hubungan asmara, Taurus perlu berani membicarakan persoalan penting yang selama ini mungkin sengaja dihindari. 

Sementara Taurus yang masih lajang dapat menikmati kebersamaan bersama teman tanpa merasa harus terburu-buru mencari pasangan. 

Dari sisi karier, pengelolaan uang dan usaha dalam mencari pekerjaan perlu diperhatikan lebih serius. 

Kondisi finansial secara umum masih stabil sehingga fokus Taurus sebaiknya diarahkan pada perkembangan yang konsisten. 

Kesehatan juga meminta perhatian, terutama dalam menjaga kondisi mental dan memberikan waktu untuk diri sendiri. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Rabu 19 Agustus 2026: Fokus pada Batas Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Rabu 19 Agustus 2026: Fokus pada Batas Diri

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.36 WIB

5 Zodiak Diprediksi Paling Beruntung 19 Agustus 2026, Ada Peluang Rezeki dan Karier Baru - Image
Zodiak

5 Zodiak Diprediksi Paling Beruntung 19 Agustus 2026, Ada Peluang Rezeki dan Karier Baru

Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.32 WIB

OURBIRTHDAY Segera Debut, Girl Group Baru JYP Entertainment, Siap Ikuti Jejak TWICE dan NMIXX - Image
Entertainment

OURBIRTHDAY Segera Debut, Girl Group Baru JYP Entertainment, Siap Ikuti Jejak TWICE dan NMIXX

Rabu, 5 Agustus 2026 | 23.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore